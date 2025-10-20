النقل البري.. توسيع استعمال “ETWASSEL” وعودة خدمة تطبيق “محطتي”

أعلنت مؤسسة سيترام، عن توسيع استعمال تطبيق “ETWASSEL” ليشمل مستعملي أجهزة iPhone (iOS)، بعد أن كان متاحًا لمستخدمي نظام Android فقط.

وحسب بيان لوزارة النقل، يهدف هذا التطبيق إلى تعزيز قنوات التواصل مع مستعملي الترامواي. من خلال تمكينهم من التبليغ الفوري عن الانشغالات والملاحظات. واقتناء وتجديد الاشتراكات الكترونيًا، في إطار تحسين الخدمة العمومية وعصرنة التسيير.

ومن جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية “سوقرال” عن عودة خدمة بيع التذاكر عبر الأنترنت بشكل طبيعي. بعد استكمال عملية تحيين وتحديث تطبيق “محطتي”.

وأشار البيان، إلى أن تطبيق “محطتي” يُتيح للمسافرين اقتناء التذاكر الكترونيًا. والاطلاع على مواقيت الرحلات ومواقع المحطات عبر مختلف ولايات الوطن. مما يُسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتبسيط الإجراءات.

وتندرج هذه الخطوات، ضمن تجسيد سياسة الدولة في مجال الرقمنة، وعصرنة المرافق العمومية بما يضمن خدمات عصرية، فعّالة وقريبة من المواطن.