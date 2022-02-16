النقل الجماعي..حافلات “تيقديمين” وشبح “السركلة” يؤرق المسافرين

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قال وزير النقل عيسى بكاي، أنه سيتم استلام سفينة لمكافحة التلوث على مستوى ميناءات الصيد البحري أو التجارية.

وأضاف وزير النقل خلال كلمة صحفية بمناسبة توقيع إتفاقية بين مؤسسة تصليح السفن وسيريور، أنه سيتم اليوم الثلاثاء تسليم أول سفينة لمكافحة الثلوث بالموانئ جزائرية الصنع. وذلك من قبل مؤسسة تصليح البواخر وبنسبة إدماج تقدر باكثر من 60 بالمائة. مؤكدا أن هذه السفينة كانت تستورد من الخارج بالعملة الصعبة وسعرها ضعف السعر الذي صنعت منه.

وأشار الوزير، إلى أن هناك إتفاقيات بين الموانئ ومؤسسة “ساربور” لإنجاز الكثير من العتاد والتجهيزات والإحتياجات المينائية. بالإضافة كذلك إلى إتفاقية بين ميناءات صيد النزهة من أجل وضع مساحة لتدعيم وحداتها الصناعية سخرت لصناعة سفن الصيد البحري. بالإضافة كذلك إلى توفير المساحات ووضعها تحت تصرف الناشطين في هذا الميدان وتفادي البيروقراطية.

وكشف الوزير عيسى بكاي في ذات السياق، أن المؤسسة الجزائرية لتصليح السفن قد أتبثت مكانتها. أين ستسمح صناعة هذا النوع من السفن من تقليص فاتورة الإستيراد. كما أن مؤسسة تصليح السفن erenav أكدت أنه سيتم بعد 15 يوما إحضار سفينة طارق بن زياد والإنطلاق في عملية إصلاحها من أجل إستعدادها للعمل وعودتها إلى النشاط.

وأضاف وزير النقل في سياق مغاير، أنه تم عقد لقاءات أمس مع منتجي الاسمنت. حيث تتوفر على 21 مصنع ومصنعين في طور الإنجاز. مشيرا إلى أن كمية من منتوج الإسمنت ستوجه إلى التصدير. و80 بالمائة من نجاح التصدير مرهون بالنقل البري وفي الميناء التخزين والشحن. مشيرا إلى أن القطاع سيكون متعاملا معهم في النقل بالرغم من الصعوبات والمشاكل سوف تسمح ان نحوز على جزء من السوق العالمية للنقل.