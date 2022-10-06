النقل الجوي والبحري مفتوح امام الخواص وتسهيلات كبيرة للإستثمار إنطلاقا من هذا المطار  

قال الوزير الاول المجال النقل الجوي والبحري مفتوح أمام الخواص للإستثمار في هذا القطاع وكل الابواب مفتوحة واضاف بن عبد الرحمان انه مرحب بكل المستثمرين.

وفي رده على مداخلات النواب حول السياسة العامة لعمل الحكومة كشف الوزير الاول ان عدد من الملفات للإستثمار في مجال النقل الجوي والبحري موجود على مستوى وزارة النقل ولكنها لا تستوفي عدد من الشروط.

وأكد الوزير الاول أن كل التسهيلات موجودة للاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري. خاصة لمن يريد الإستثمار في النقل الجوي من مطار تمنغاست في جنوب البلاد كأساس لإنطلاق رحلاتهم.

كما ذكر الوزير الاول بالتخفيضات التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتعليمات من رئيس الجمهورية بخصوص تذاكر النقل الجوي لسكان الجنوب من خلال عدم إحتساب الضريبة على القيمة المضافة. مع تعزيز الرحلات الجوية الدولية.