النقل بالسكك الحديدية محور لقاء سعيود مع وزير النقل التونسي

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، لقاءً ثنائيًا مع وزير النقل التونسي، رشيد عامري.

اللقاء جاء لتقييم ومتابعة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الدولي للركاب والبضائع، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وخلال اللقاء، تم التنويه بالتوقيع على الاتفاق التجاري بين الشركة الوطنية الاقتصادية الجامعية للنقل والخدمات، والشركة التونسية للنقل عبر المدن.

وهذا لإعادة استغلال وتشغيل كمرحلة أولى، خطي: الجزائر العاصمة - تونس العاصمة ، وعنابة – تونس العاصمة.

وستتبعها المرحلة الثانية لاستغلال خطي: الوادي – قفصة، وتبسة – سوسة عبر القصرين.

كما تم الاتفاق على تعزيز الربط بالسكك الحديدية وإعادة تأهيل النقاط السوداء على طول المسار لتقليص مدة السفر.

وأيضا دراسة تعزيز الربط البحري للمسافرين والبضائع، مع تفعيل اللجنة البحرية المشتركة لتطوير التعاون.

وعقد اجتماع سلطات الطيران المدني لدراسة المسائل التشغيلية وتعزيز التعاون التقني، صيانة الطائرات، تدريب الطيارين، وتعزيز التعاون بين شركات الطيران المدني المعتمدة في كلا البلدين.