النقل مجاني في العاصمة غدا

أعلنت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري “ايتوزا”، عن تسخير كافة الحافلات وكل الخطوط المستغلة لها بالعاصمة، لنقل المواطنين لآداء الواجب الانتخابي غدا السبت بصفة مجانية.

وحسب بيان للمؤسسة، تم تسخير كافة الحافلات وكل الخطوط المستغلة لها بالعاصمة لنقل المواطنين لأداء واجبهم الإنتخابي مجانا. لا سيما الأقطاب السكنية الكبرى.

حيث تم تخصيص 30 حافلة للقطب السكني سيدي عبد الله، أما الاقطاب السكنية الأخرى فقد تم تخصيص من 10 إلى 15 حافلة بصفة مجانية.

بالإضافة إلى مجانية النقل بواسطة كل من الترام واي وشبكة الميترو. من الساعة السادسة 06.00صباحا إلى غاية الواحدة 01.00 الواحدة بعد منتصف الليل، حسب مصالح ولاية الجزائر.