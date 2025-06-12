النقل مجاناً للمترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بهذه المدينة

تعلم شركة “طاكسي عصام” توفّر سيارات أجرة، أن النقل بالمجان للطلبة المقيمين بمدينة تيبازة أيام امتحان شهادة البكالوريا.

وحسب بيان للشركة، فإنه ليكن في علم جميع الطلبة المقيمين بمدينة تيبازة أن شركة طاكسي عصام، توفر سيارات أجرة للتنقل بالمجّان أيام الامتحان.

وسيكون ذلك من المنزل إلى مراكز الامتحان الواقعة داخل المحيط الحضري لمدينة تيبازة.

وأكدت الشركة في البيان أن النقل يكون خلال الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا إلى غاية الساعة 8:00 صباحا.

ويكون النقل ابتداءً من يوم الأحد 15 جوان 2025 حتى يوم الخميس 19 جوان 2025.

ولمن يهمه الأمر، يرجى التقرب إلى مقر المؤسسة أو الاتصال على أحد الرقمين: 0550291159 - 0550232949.