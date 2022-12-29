النمبر وان وديدين كانون في قنبلة الموسم.. قريبا

أعلن كل من الرابر الجزائري ديدين كانون، والنجم المصري محمد رمضان، عن مفاجأة كبيرة لمحبيهما.

ونشر كل من الفنانين، صورة جمعتهما على صفحتيهما الرسميتين على موقع انستغرام وأرفقوها بتعليق جاء فيه: “قريبا”.

وسيبدأ الثنائي العام الجديد 2023، بإطلاق أغنية على شكل ديو، ومن المتوقع أن تكون قنبلة الموسم.

ومن المعروف أن كل الثنائيات التي أداها محمد رمضان مع مغنيين من المغرب العربي عرفت نجاحا كبيرا على غرار أغنيته مع النجم الجزائري سولكينغ.