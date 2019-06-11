«النمر».. بعوض غريب يهاجم المواطنين ويزرع الرعب وسط سكان مدينة أم البواقي

يعيش سكان العديد من بلديات أم البواقي حالة استنفار كبيرة، بعد تزايد حالات الإصابة بلسعات غريبة لبعوض أطلقت عليه تسمية «الناموس النمر».

أدخلت البعض المستشفيات خاصة الأطفال منهم، بعد إصابتهم بميكروب نتج عنه انتفاخ مكان اللسع مصحوبا بحمى وحكة شديدتين وحتى إسهال وتعب في بعض الأحيان

نتيجة الحرارة المرتفعة هذه الأيام بالولاية، فيما وصف الأطباء الآخرين لقاحا هو عبارة عن حقنة مضادة للالتهاب.

وقد أرجع الأطباء الذين تحدثت إليهم «النهار»، الأمر لوجود ذباب مسموم تكاثر بسبب الاستقرار في ارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فصل الخريف.

وأرجعها آخرون لظهور نوع من البعوض يطلق عليه تسمية «البعوض النمر» بسبب أرجله المرقطة مثل جلد النمر.

وهذا النوع من البعوض تكاثر بسبب النفايات المنتشرة في كل مكان والمياه القذرة والراكدة المتجمعة في الحدائق وقبو العمارات والوديان.

وينصح الأطباء المصابين بلسعات البعوض بتجنب الحكة لتجنب إحداث ثغرات أو فتحات في الجلد قد تمر عبرها الجراثيم وتؤدي إلى تعفن المكان.

«بل علينا غسل المنطقة بالكحول أو الخل». هذا ونشير إلى أن الوالي اجتمع، مساء أول أمس، بكل من رئيس دائرة وبلدية أم البواقي.

ومديري الموارد المائية والصحة والديوان الوطني للتطهير التعمير الهندسة المعمارية والبناء والمؤسسة الولائية للتحسين الحضري.

بخصوص نظافة المحيط وتطهير أقبية العمارات ومحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، خاصة مع حلول فصل الصيف.