النمسا: إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بسبب الإضرابات

اضطرت الخطوط الجوية النمساوية إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران بسبب إضراب الموظفين. للمطالبة برفع الأسعار وسط التضخم.

وفقًا لبيانات FlightAware، تم إلغاء رحلات 36 شركة طيران نمساوية، تمثل 12 في المائة من الجدول الزمني اليومي.

ومن المتوقع تأجيل ثلاث رحلات أخرى. بالإضافة إلى ذلك. تشير بلومبرج إلى أن الإضراب يمكن أن يؤدي إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية.

ويشير بلومبرج أيضًا إلى أن النقابة رفضت زيادة الأجور بنسبة 12.3 في المائة المقترحة. بسبب التقارير التي تفيد بأن هذه الزيادة لا تنطبق على جميع الموظفين على قدم المساواة.

وحذرت الخطوط الجوية النمساوية الركاب بشأن الانقطاع، ونصحتهم أيضًا بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل القدوم إلى المطار.

من ناحية أخرى ، في بيان للخطوط الجوية النمساوية للطيران البسيط. كشفت الهيئة أن الشركة عرضت زيادة في المتوسط بنسبة 12.3 في المائة، بينما يمكن للمضيفات. في المجموعات ذات الأجور المنخفضة الحصول على زيادة تصل إلى 23 في المائة.

على غرار النمسا ، فإن وضع العمال عبر شركات الطيران في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في حالة مشكوك فيها. حيث يطالب الآلاف من العاملين في صناعة السفر بظروف عمل أفضل.

وألغى مطار ميونيخ جميع الرحلات المنتظمة يومي الأحد والاثنين، مع تحذير السلطات من المزيد من الاضطرابات والتأخيرات.

بالإضافة إلى ذلك، تعطلت العمليات في مطار فرانكفورت، ونُصح الركاب بالامتناع عن السفر إلى المطار.

كما ألغى مطاري شتوتغارت وبريمن الرحلات. في حين حذر مطار دوسلدورف الركاب من اضطرابات كبيرة ونصحهم بحمل أقل قدر ممكن من حقائب اليد.

وبينما يحتج الفرنسيون على سن المعاش الذي تم رفعه من 62 إلى 64. أضرب عمال النقل الألمان على وجه التحديد مطالبين بظروف عمل أفضل ورواتب أعلى. بينما بلغ التضخم في البلاد 8.7 في المائة.