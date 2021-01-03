النمسا: تدمير مَبَانٍ وإغلاق عشرات الطرق بسبب انهيارات جليدية

أسفر تساقط الثلوج الكثيف في جنوب النمسا عن حدوث انهيارات جليدية دمرت عددا من المباني وأدت إلى إغلاق عشرات الطرق.

وقالت مصادر في الشرطة النمساوية، إن تساقط الثلوج أدى إلى إغلاق الطرق في جنوب النمسا، بولاية تيرول وأجزاء من كارينثيا.

بينما انهارت مبان في مدينة لينز تحت وطأة كتل الجليد دون حدوث خسائر في الأرواح.

وذكرت أنه جار إغلاق المزيد من الطرق بسبب ارتفاع مخاطر الانهيارات الثلجية، حيث وصل ارتفاع الثلوج لأكثر من 90 سنتيمترا.

كما لفتت إلى انهيار مبني فى مدينة لينز، بعدما غمرته الثلوج، مشيرة إلى أن الساكن الوحيد للمبنى لم يكن موجودًا.

وأشارت أن قيادة السيارات باتت مهمة صعبة في ظل الثلوج الكثيفة، حيث تم إجراء العديد من التحويلات في الطرق.