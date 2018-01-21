النمسا ترفض إستقبال مواجهة إيران والجزائر !

أكد المناجير العام للفاف “حكيم مدان” في تصريح للنهار أن السلطات النمساوية لم تمنح القرار النهائي للمنتخب الإيراني لإستضافة المنتخب الوطني خلال اللقاء الودي في شهر مارس القادم.

وأوضح حكيم مدان أن المنتخب الوطني سيخوض لقائين خلال شهر مارس القادم حيث سيكون الأول أمام منتخب إفريقي، والثاني امام منتخب إيران.

ولم يتم تحديد مكان إجراء مواجهة منتخب إيران خاصة أن آخر الأخبار تقول أن السلطات النمساوية لم تمنح القرار النهائي للمنتخب الإيراني بإعتباره المستضيفن مؤكدا أنه سيتم تحديد مكان إجراء هذه المباراة في وقت لاحق.