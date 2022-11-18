“النمسا ترفض انضمام رومانيا وبلغاريا إلى فضاء “شنغن

كشف وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، عن رفض بلاده انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي”ـ تصريح هذا الأخير حيث قال: “بصفتي وزير الداخلية، المسؤول عن الأمن في البلاد، أقول لا، بشكل واضح عن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن”.

واضاف ذات المتحدث، ان نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي لا يعمل، وبالتالي فإن مراقبة الحدود لا تتم بالقدر المطلوب، ودول الاتحاد الأوروبي مضطرة لحماية حدودها بنفسها.

وكانت المفوضة الأوروبية قد اعلنت في وقت سابق استعداد بلغاريا ورومانيا وكرواتيا للانضمام إلى منطقة شنغن، حيث وافقت مجموعة اليورو في 16 جوان على انضمام كرواتيا.

كما وافق مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق على انتقال كرواتيا إلى اليورو اعتبارا من 1 جانفي 2023.