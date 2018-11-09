عاجل

النمسا تكتشف جاسوسا عمل لصالح روسيا لعشرات السنوات

أخبار العالم
  • -
  • 0
النمسا تكتشف جاسوسا عمل لصالح روسيا لعشرات السنوات
بقلم ناشف عبد الرحمان

أعلنت وزارة الدفاع النمساوية، اليوم الجمعة، على أنها تمكنت من الكشف عن حالة تجسس، كان بطلها ضابط متقاعد سرب معلومات للجانب الروسي في التسعينات من القرن الماضي.

كما أكد النمساويون، أنهم بَدَءوا التحقيقات مع الضابط على أنها مجرد شبهة و يجب التحقيق للتأكد من صحة المعلومات المتوفرة.

من جهة أخرى، جاء الرد الروسي سريعا باستدعاء السفير النمساوي، و عقد مؤتمر صحفي لوزير الخارجية لافروف الذي أكد أنه علم لهم بالضابط النمساوي السابق المشتبه بتجسسه لصالح روسيا.

كما أصرانه كان أحرى بالسلطات النمساوية أن تتوجه إلى السلطات الروسية لتعبّر عن مخاوفها و شبهاتها بشأن التجسس.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com