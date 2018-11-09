النمسا تكتشف جاسوسا عمل لصالح روسيا لعشرات السنوات

أعلنت وزارة الدفاع النمساوية، اليوم الجمعة، على أنها تمكنت من الكشف عن حالة تجسس، كان بطلها ضابط متقاعد سرب معلومات للجانب الروسي في التسعينات من القرن الماضي.

كما أكد النمساويون، أنهم بَدَءوا التحقيقات مع الضابط على أنها مجرد شبهة و يجب التحقيق للتأكد من صحة المعلومات المتوفرة.

من جهة أخرى، جاء الرد الروسي سريعا باستدعاء السفير النمساوي، و عقد مؤتمر صحفي لوزير الخارجية لافروف الذي أكد أنه علم لهم بالضابط النمساوي السابق المشتبه بتجسسه لصالح روسيا.

كما أصرانه كان أحرى بالسلطات النمساوية أن تتوجه إلى السلطات الروسية لتعبّر عن مخاوفها و شبهاتها بشأن التجسس.