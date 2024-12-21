النمسا تمكن مواطني 10 دول من الحصول على تأشيرات شنغن

تلقت النمسا 229613 طلب تأشيرة في عام 2023. وكان لديها واحدة من أعلى معدلات الموافقة بين دول شنغن.

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها SchengenVisaInfo، تلقت النمسا 229613 طلب تأشيرة في عام 2023. لتحتل المرتبة الأولى بين الوجهات الرئيسية لمقدمي طلبات التأشيرة.

ووفقًا لتقارير Schengen.News، قد لا تكون فرصة الحصول على تأشيرة نمساوية هي نفسها لجميع المتقدمين. حيث تتمتع بعض الجنسيات بمعدلات موافقة أعلى من غيرها.

ومنحت النمسا أكثر من 88% من طلبات التأشيرة المقدمة من هذه الجنسيات العشر في عام 2023.

في عام 2023، كان متوسط ​​معدلات الموافقة على طلبات تأشيرة شنغن في النمسا 84.6%.

وكان هذا المعدل أعلى من متوسط ​​جميع دول شنغن - 60.68% وأقل من معدلات الموافقة في أيسلندا، والتي بلغت 94.2%.

هذه هي الجنسيات العشر الأولى ذات أعلى معدلات الموافقة على التأشيرات النمساوية:

حصل الإندونيسيون على 5895 تأشيرة من أصل 5928 طلبًا مقدمًا. مما يشير إلى أن السلطات النمساوية منحت 99.44% من طلبات التأشيرة المقدمة من هذه الجنسية.

وبلغ معدل الموافقة على طلبات الأذربيجانيين 97.53 في المائة. حيث تلقوا استجابة إيجابية على 2610 طلبًا من إجمالي 2676 طلبًا تم تقديمها طوال عام 2023.

وقدم المتقدمون من تايلاند 13208 طلب تأشيرة في عام 2023، تمت الموافقة على 97.46 في المائة منها. وفي المجموع، منحت النمسا 12873 تأشيرة لمقدمي الطلبات التايلانديين في عام 2023.

كما بلغ معدل الموافقة على طلبات الماليزيين 97.36 في المائة، على الرغم من أن معدلات طلباتهم كانت أقل بكثير من غيرهم.

وتلقى ما مجموعه 628 من أصل 645 طلبًا قدمها مقدمو طلبات للحصول على تأشيرات نمساوية. من المتقدمين الماليزيين قرارًا إيجابيًا لهذا العام.

وقدم السعوديون 28861 طلبًا للحصول على تأشيرات نمساوية في عام 2023. تمت الموافقة على حوالي 96.97 في المائة منها، حيث تم منح 27987 تأشيرة ورفض 843 تأشيرة فقط.

في عام 2023، حصل مواطنو جنوب إفريقيا على نسبة موافقة بلغت 96.44% على تأشيرات النمسا. وهو ما يمثل 4932 طلب تأشيرة من أصل 5114 طلب تأشيرة تم منحها.

حصل العمانيون على 3096 تأشيرة من أصل 3237 طلبًا تم تقديمه. مما يشير إلى أن السلطات النمساوية منحت 95.64% من طلبات التأشيرة المقدمة من هذه الجنسية.

وحصل المتقدمون من الفلبين على نسبة موافقة بلغت 92.43%. حيث تلقوا استجابة إيجابية على 3908 طلبًا من إجمالي 4228 طلبًا تم تقديمها طوال عام 2023.

كما قدم الصينيون 27293 طلبًا، وتم منح 91.70% منها، أي ما يعادل 25027 تأشيرة، لهذه الجنسية.

ومع ذلك، كان لدى الصينيين أعلى عدد من الطلبات المرفوضة من بين جميع الجنسيات العشر في هذه القائمة – 2259 طلبًا في المجموع.

وحصل الفيتناميون على 88.44 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرات النمساوية. وهو ما يمثل 1370 تأشيرة ممنوحة من أصل 1549 طلب تأشيرة مقدم في عام 2023.