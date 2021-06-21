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النمسا تُرافق هولندا لثمن نهائي يورو 2020

الرياضة
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النمسا تُرافق هولندا لثمن نهائي يورو 2020
بقلم حواز عبد النور

رافق مُنتخب النمسا أمسية اليوم الإثنين مُنتخب هولندا للدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بعد إجراء مُباراتي الجولة الثالثة من المجموعة C.

المُنتخب الهولندي فاز على مقدونيا الشمالية بثلاثية كاملة دون رد بملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام، وسجل ثلاثية الفريق البرتقالي ممفيس ديباي في الدقيقة ال24 وكذا جيورجينهو فينالدوم في مناسبتين في الدقيقتين ال51 وال58 على التوالي ليُحقق زملاء دي يونغ العلامة الكاملة بثلاث انتصارات.

وفي المواجهة الثانية من نفس المجموعة فاز المُنتخب النمساوي على مُنتخب أوكرانيا بهدف يتيم دون رد بملعب أرينا ناسيونالا سجله اللاعب كريستوف بومغارتنر في الدقيقة ال21.


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