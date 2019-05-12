“النهار” أكثر مشاهدة في رمضان حسب معهد “MMR”

احتلت قناة “النهار” المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاهدة خلال شهر رمضان الكريم، وحققت برامجها أرقاما قياسية خلال الأيام الأولى وصلت إلى 50 بالمائة من نسبة المشاهدين.

وحسب سبر آراء لمعهد “MMR” الذي قدم إحصائية نهاية الأسبوع الأولى من الشهر الكريم، فإن برامج قناة “النهار” هي أكثر مشاهدة وأكثر استقطابا من قبل الجزائريين.

حيث يتابع أكثر من 10 مليون من مجموع 19 مليون جزائري، أجريت معهم الإحصائيات، التي تكون مقابلة وجها لوجه، ما يعني أن أكثر من 50 بالمائة من الجزائريين يتابعون برامج النهار خلال شهر رمضان.

وحسب ذات الإحصائية، فإن الجنس اللطيف أكثر متابعة لبرامج “النهار” من الرجال، حيث تشاهد تقريبا 6 مليون جزائرية من مجموع 9 مليون جزائري أجريت معهن سبر للآراء.

بينما يشاهد 5 مليون مشاهد من الرجال من مجموع 9 مليون أجريت معه عملية سبر الآراء من معهد MMR.