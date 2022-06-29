“النهار أونلاين” تحصل على معطيات جديدة بشأن مرتكب جريمة قتل ممرضة في بني مسوس
تحصل موقع “النهار أونلاين” على معطيات جديدة بشأن مرتكب جريمة قتل ممرضة في بني مسوس امس الثلاثاء.
وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن الجاني يقطن بحي 800 مسكن بسيدي يوسف في بني مسوس، أين كان في منزله لحظة توقيفه ومحققو الشرطة عثروا على أداة الجريمة.
ليعترف هذا الأخير في وقت لاحق، بارتكاب جريمته بقتل ممرضة وإصابة أخرى، فيما يشتبه المحققون في أن الجاني نفذ جريمة مشابهة في برج منايل في وقت سابق، حيث سبق له ان اعتدى على طبيبة في برج منايل وحاول قتلها.
لتنجو الطبيبة الضحية بأعجوبة من الموت، فيما قدمت والدة الجاني شهادة طبية تزعم فيها أنه مختل، كما تقول إنه أصيب باختلالات نفسية وعصبية بعد وفاة والده.
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إهتزت بلدية بني مسوس بالجزائر العاصمة، على وقع جريمة طعن شنعاء راحت ضحيتها ممرضتان تعملان بالمستشفى الجامعي لبني مسوس.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحيتين هما ممرضتان تعملان بمستشفى بني مسوس الجامعي.
وتعود أطوار الجريمة الشنعاء، إلى تلقي الممرضة “بن شيخي” لطعنة بالسلاح الأبيض صبيحة اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة. من طرف مجهول أمام مقبرة بني مسوس. بعدما كانت متوجهة رفقة صديقتها إلى المستشفى لمزاولة مهنتهما. كما أقدم الجاني على طعن الضحية الثانية التي أصيبت بجروح متفاوتة.
وحسب ذات المصادر، فإن الممرضة “بن شيخي” فارقت الحياة بعين المكان متأثرة بإصابتها البليغة. في حين بقيت زميلتها تصارع الموت نتيجة الطعنة. ليتم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى وهي حاليا بالعناية المركزة.
من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة الشنعاء. وإلقاء القبض على الجاني الذي لا يزال في حالة فرار إلى غاية كتابة هذه الأسطر.