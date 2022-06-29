“النهار أونلاين” تحصل على معطيات جديدة بشأن مرتكب جريمة قتل ممرضة في بني مسوس

تحصل موقع “النهار أونلاين” على معطيات جديدة بشأن مرتكب جريمة قتل ممرضة في بني مسوس امس الثلاثاء.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن الجاني يقطن بحي 800 مسكن بسيدي يوسف في بني مسوس، أين كان في منزله لحظة توقيفه ومحققو الشرطة عثروا على أداة الجريمة.

ليعترف هذا الأخير في وقت لاحق، بارتكاب جريمته بقتل ممرضة وإصابة أخرى، فيما يشتبه المحققون في أن الجاني نفذ جريمة مشابهة في برج منايل في وقت سابق، حيث سبق له ان اعتدى على طبيبة في برج منايل وحاول قتلها.

لتنجو الطبيبة الضحية بأعجوبة من الموت، فيما قدمت والدة الجاني شهادة طبية تزعم فيها أنه مختل، كما تقول إنه أصيب باختلالات نفسية وعصبية بعد وفاة والده.

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