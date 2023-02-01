“النهار أونلاين” تنشر أسعار البقول الجافة المعتمدة عند الدولة

باشر الديوان المهني للحبوب، عمليات بيع البقول الجافة المستورة من الخارج لفائدة المواطنين بأسعار تنافسية.

وبالاستناد الى قائمة الأسعار التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، يقدر سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الأرز بمئة وأربعين 140 دينار والعدس بمائتين وثلاثين 230 دينارا والفاصوليا البيضاء بمائتين وستين 260 دينارا.

أما مادة الحمص فقد جرى تحديد سعرها بثلاثمائة وثلاثين 330 دينار.

ويعتبر الديوان المهني الجزائري للحبوب، الجهة الوحيدة المخول لها باستيراد البقول الجافة بأمر من رئيس الجمهورية من أجل المحافظة على وفرتها واستقرار أسعارها في السوق.

وقالت مراجع “النهار أونلاين”، إن قائمة الدول الموردة للجزائر هذا النوع من المنتجات الفلاحية، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين.

وأشارت المصادر إلى أن الكميات المستوردة مؤخرا فاقت 200 ألف قنطار، تكفلت بها لجنة المشتريات المكونة من ممثلين عن عدة وزارات على غرار الفلاحة والتجارة والمالية والديوان المهني للحبوب وبحضور المراقب المالي.