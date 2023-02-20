النهار أونلاين تنشر تفاصيل الزيادات في معاشات المتقاعدين

رصدت الحكومة غلافا ماليا يقارب مائة وخمسون مليار دينار، لصب زيادات ومنح بنسب متفاوتة لفائدة أزيد من مليوني متقاعد اعتبارا من منتصف شهر مارس الداخل.

تحصلت “النهار أنلاين”، وبصفة رسمية وحصرية، على أهم التفاصيل حول الزيادات في معاشات المتقاعدين التي أقرها ووعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث كشفت مصادر عليمة وعل اطلاع بالملف بمبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن رصد الحكومة لغلاف مالي يقدر بمائة وتسعة وأربعين مليار دينار لصب هذه الزيادات التي ستشمل مليونين وستمائة ألف متقاعد وتصب في حساباتهم بداية من يوم الخامس عشر مارس الداخل وتستمر إلى غاية العشرين من نفس الشهر.

وبأكثر تفاصيل، أفادت مصادرنا، بأن الزيادات تخص رفع المبلغ الأدنى للمعاشات إلى عشرين ألف دينار وكذا المبلغ الأدنى للمنح “للذين اشتغلوا أقل من خمسة عشر سنة” برفعه إلى خمسة عشر ألف دينار، ناهيك عن زيادات أخرى تتراوح قيمتها بين ألفين وأربعة ألاف دينار بالنسبة للمعاشات التي تتراوح قيمتها بين عشرين وخمسين ألف دينار.

وتتزامن الزيادات المقبلة في المعاشات، وحلول شهر رمضان الفضيل.

وأعلن الرئيس خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر ديسمبر من العام الماضي، عن رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار، كما أعلن عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47 بالمائة بحلول 2024.

وأكد الرئيس خلال المجلس دائما، على أن تتم الرئيس زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 و2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار، وهو ما يجعل الزيادات “خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة”.

ويحاول الرئيس بهذه الزيادات السنوية التحسين من القدرة الشرائية المواطن تماشيا وتقلبات الأسعار التي تعرفها السوق الدولية والتي كان لها انعكاسا مباشرا على السوق الوطنية لمختلف المواد الاستهلاكية.