“النهار أونلاين” يتعادل أمام قناة الوطنية في دورة الصحافة

تعادل فريق “النهار أونلاين”، اليوم الجمعة، أمام قناة الوطنية، في افتتاح مباريات الفريق في دورة الصحافة الجارية فعالياتها بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين في كل شبكة، من إمضاء كمال مركاتي من ركلة جزاء. وخير الدين عمالي في آخر أنفاس المباراة، التي تميزت بندية كبيرة وعروض كروية شيّقة.

وجرت المباراة وسط أجواء أخوية بين الزملاء الإعلاميين، ووسط حضور جماهيري معتبر، تفاعل مع النسوج الكروية لعزيز طالبي وزملائه.

ويشار إلى أن الزميل كمال مركاتي اختير أفضل لاعب في المباراة، بالنظر إلى تألقه الكبير.