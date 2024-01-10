النهار أون لاين تكشف تفاصيل منحة الطلبة الفلسطينيين !

في تعليمات رئاسية، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين والتكفل بهم على الفور. حيث أعلن وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن صب منحة مالية للطلبة الفلسطينيين بالجزائر.

وفي تعليمة صادرة من وزارة المالية، وتحصل موقع النهار أون لاين على نسخة منه، فإن الترخيص يكون استثنائيا بالدفع على المكشوف المساعدة مالية شهرية تقدر بـ10.000 دينار. وهذا لمدة 3 أشهر لفائدة 1.000 طالب فلسطيني يزاول دراساته بالجامعات الجزائرية.

وأوضحت التعليمة ذاتها، أنه بعد إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات والمناصب ووثائق برمجة اعتمادات النشاط والمصادقة على ميزانية الديوان الوطني للخدمات الجامعية، سيتم تسوية دفع هذه المنحة عن طريق خصم من رخص البرامج. واعتمادات الدفع من الباب رقم 22 23 ( الفرع الثاني – العنوان الرابع من ميزانية الديوان الوطني للخدمات الجامعية لسنة 2024.

ويكلف –حسب التعليمة ذاتها- كل من المراقبين الميزانياتيين والأعوان المحاسبين المؤهلين وأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي كل فيما يخصه بالشروع، على سبيل التسوية في التأثير على الالتزامات وقبول الدفع طبقا للتنظيم المعمول به. وفي حدود الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة 2024. وهذا بعد إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات والمناصب ووثائق برمجة اعتمادات النشاط والمصادقة على ميزانية الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وحسب وزارة المالية، فإن قوائم الطلبة الفلسطينيين المستفيدين من هذه المنحة يمكن أن تتمم، لكن دون تجاوز حد 1000 طالب. وتسلم القوائم الاسمية للمستفيدين مؤشر عليها بختم وزارة المالية للمراقبين الميزانياتيين والأعوان المحاسبين المؤهلين. وكذا لأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي من طرف الأمرين بالصرف المعنيين.