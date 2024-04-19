“النهار أونلاين” تكشف بالصور والفيديو “مسرحية الأقمصة” لنادي نهضة بركان المغربي بالجزائر

أحدث وفد نادي نهضة بركان المغربي ضجة كبيرة خلال حلوله بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة.

وكشفت “النهار أونلاين” تفاصيل “مسرحية الأقمصة” والأزمة المفتعلة من طرف إدارة نادي نهضة بركان المغربي على مستوى المطار.

وأظهرت لقطات مصورة تنشرها “النهار أونلاين” كيف أن وفد نهضة بركان المغربي، حظي باستقبال مميز من طرف وفد من إدارة نادي اتحاد العاصمة، كما تلقى ذات الوفد كل التسهيلات من طرف السلطات الجزائرية على مستوى المطار.

وبعد انتهاء إجراءات المرور بالمطار، أدى لاعبو نهضة بركان المغربي الصلاة بمصلى المطار، لتتحفظ بعدها المصالح المختصة بالمطار على مرور أقمصة عليها شعارات سياسية تتضمن خارطة المغرب وتضم أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

وقد استندت السلطات الجزائرية في قرارها على لوائح الفيفا وقوانين الكاف التي تحظر استعمال شعارات سياسية على أقمصة اللاعبين وتجيز فقط استعمال ألوان الراية الوطنية عليها.

كما أظهرت اللقطات المصورة التي انفردت “النهار أونلاين بنشرها” كيف غادر لاعبو الفريق المغربي المطار بشكل عادي بعدما أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام عبروا فيها عن ارتياحهم لأجواء سفريتهم التي قالوا إنها جرت في أجواء جيدة من بدايتها إلى نهايتها.

وبعد ذلك، عاد لاعبو الفريق الذي أسسه وكان يديره رئيس الجامعة الملكية المغربي فوزي لقجع، أدراجهم وبقوا داخل المطار وأصروا على البقاء هناك، في محاولة لابتزاز السلطات الجزائرية وإجبارها على السماح بمرور الأقمصة، في مسرحية مفضوحة ومحاولة “تخلاط” مكشوفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور