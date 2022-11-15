“النهار أون لاين” يتوج بجائزة نجمة الإعلام

توج قبل قليل موقع “النهار أون لاين”، بجائزة نجمة الاعلام التي تنظمها شركة اوريدو في طبعتها الـ15.

وقد فازت الزميلة “نوال زايد ” بالجائزة، عن تحقيقها الميداني المعنون “الرقمنة تتغلغل في الجامعة ..وتفرض” مودل” و”بروغرس” على الطلبة والأساتذة .

وقد أكدت الزميلة “نوال زايد “، خلال كلمتها أثناءالتتويج ” أن هذا النجاح هو نجاح للمجمع ولموقع النهار أون لاين الذي يملك 14 مليون مشترك “.

كما شكرت شركة اريدو، على المبادرة التي ارتأت القيام بها سنويا من خلال تكريم عدد من الاعلاميين ،ونوهت بالمستوى الرفيع لاختيار المواضيع التي تسمح للصحفي بالابداع والبحث .

تتويج موقع “النهار أون لاين” بجائزة نجمة الإعلام، يؤكد مرة أخرى على المكانة الذي يتواجد بها الموقع وكذا الصحفيين الاكفاء الذين يعملون به والذين في كل مرة يثبتون جدارتهم وحسهم الإعلامي.