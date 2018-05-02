كذّب الفنان محمد مازوني ما تداولته العديد من صفحات “الفايسبوك” والصحف على مواقعها الإلكترونية عن خبر وفاته.

وفي اتصال مع “النهار اونلاين”، فنّذ الفنان كل ما قيل عن وفاته بسكتة قلبية منذ ساعات بمسكنه بالبليدة.

وقال الفنان أنه بخير والحمد لله، وأنّ الإشاعة سمع بها خلال اتصالات من الأهل.

ويعتبر الفنان محمد مازوني أول من أطلق عليه لقب شاب، حيث أنه في سنة 1959 لقب “الشاب مازوني البليدي”.

خلال اول أسطوانة سجلها مازوني و لديه عشرات الأسطوانات والأشرطة والسيديهات و مازال في الساحة الفنية، حيث أصدر ألبوما مطلع السنة 2017 “ينعل بوك يا الفايسبوك”.