“النهار” القناة الأكثر مشاهدة في الأسبوع الأول من رمضان

تواصل قناة النهار تربعها على عرش القنوات التلفزيونية الوطنية والاجنبية الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان، حيث أثبتت الأرقام ريادتها في المشهد السمعي البصري في الجزائر.

وأكّدت نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد MMR و IMMAR المتخصص في دراسة سبر الآراء بالجزائر، أن النهار

الاولى من حيث نسب المشاهدة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتشير نتائج سبر الآراء التي اصدرها معهد MMR، انّ 8 ملايين جزائري شاهدوا النهار خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان.

محتلة المرتبة الاولى من حيث نسب المشاهدة مناصفة مع قناة “الشروق تي في”.

تليها قناة “الجزائرية وان” في المرتبة الثالثة من حيث نسب المشاهدة، بـ 7 ملايين مشاهدة.