النهار تتحصل على نسخة منه.. هذا أهم ماجاء في مسودة تعديل الدستور

تضمن الدستور الجديد في مسودته المفرج عنها اليوم من طرف رئاسة الجمهورية الذي تحصلت “النهار اونلاين” على نسخة منها عدة تعديلات للنسخة المعمول بها حاليا والصادرة عن النظام السابق.

ولعل أهم ماجاء في مسودة الدستور تلك ماتعلق منها ماتعلق بالغاء سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر، بالإضافة إلى إلغاء منصب الوزير الأأول اعتماد نظام رئيس الحكومة ببرنامجه الخاص فضلا عن إلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة.

كما تضمنت مسودة الدستور مقترح اعتماد أكثر من 20 حق وحرية جديدة تتعلق بحقوق الإنسان و الحريات والحريات