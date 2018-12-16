النهار تتحصل على نسخ من المداولات وتقرير استلام حاويات القمامة بسيدي عمار في عنابة

متابعة لقضية التحقيق الذي فتحه مصالح الدرك الوطني ببلدية سيدي عمار ولاية عنابة، حول صفقة اقتناء حاويات القمامة غير مطابقة لدفتر الشروط.

تحصلت النهار على وثيقة رسمية توضح التقرير الذي أرسله مدير البيئة و الوسائل العامة و الصيانة لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

يؤكد فيها، بأن الحاويات التي اقتنيت غير مطابقة للمواصفات المذكورة في دفتر الشروط، والتي تحدد سعة الحاويات بـ1100 لتر ونوعية الحديد المصنوعة به من مادة” GALVA”.

أما تلك المستلمة، فسجلت بها عدة ملاحظات اهمها، سعة الحاويات ليست بكما حدد في دفتر الشروط ب 1100 لتر و كذا نوعية الحديد المستعمل فهو رقيق بالاضافة الى سوء التلحين في أماكن الدعم.

كما تحصلت النهار أيضا على نسخ من المداولات التي تحمل نفس الرقم 84/2018 و التي فتح فيها مصالح الدرك الوطني تحقيق حول طريقة عقد دورة استثنائية المصادقة على الميزانية الاضافية لسنة 2018.