“النهار” تتربع على عرش أكثر القنوات مشاهدة في الأسبوع الأول من رمضان

تفوقت على قنوات “MBC” و”MBC دراما” والقنوات الجزائرية

50 ٪ من المشاهدين يتابعون “النهار” خلال بثّ “دقيوس ومقيوس” و”الرايس قورصو” و”مشاعر

9 ملايين مشاهد يتابعون “النهار” يوميا والنساء يتفوقن بـ 10 من المئة على الرجالر”

حققت قناة “النهار” قفزة نوعية من خلال البرامج التي تقدّمها في الشهر الفضيل، حيث استطاعت التربع على عرش القنوات الأكثر مشاهدة.

من خلال تسجيل أكبر نسبة مشاهدة وقت الذروة وصلت إلى 50 من المئة، مع تسجيل أكثر من 9 ملايين مشاهد يتابع “النهار” يوميا.

وحسب نتائج سبر الآراء لكل من معهدي “أم أم أر” و”إيمار”، فإن قناة “النهار” تربعت على عرش القنوات الأكثر مشاهدة في شهر رمضان.

حيث احتلت المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة وقت الذروة، أي من الساعة السابعة مساءً إلى التاسعة ونصف ليلا، وهو الوقت الذي يتم فيه بثّ سلسلة “دقيوس ومقيوس” ومسلسلي “الرايس قورصو” و”مشاعر”.

هذا وشمل سبر الآراء 10 ولايات هي تيارت وتلمسان ووهران والشلف والبليدة والعاصمة وبجاية وعنابة وقسنطينة وسطيف.

وقد تفوقت قناة “النهار” على العديد من القنوات العربية والأجنبية، خاصة قنوات “MBC”، التي تقوم ببثّ مسلسلات قوية، إلا أن هذا لم يمنع من تفضيل المشاهدين برامج قناة “النهار”.

كما أظهرت النتائج تقارب عدد المشاهدات بين النساء والرجال، أين تفوقت النساء على الرجال بنسبة 10 من المئة فقط.

هذا واستقطبت قناة “النهار” مشاهديها ببرامج عالمية، شارك فيها عمالقة التمثيل الجزائري، على غرار الممثل القدير صالح أوقروت.

والمبدع نبيل عسلي والممثل حسان كشاش وكوكبة من الممثلين الذين جمعوا العائلة الجزائرية وقدّموا لها أجمل المشاهد والرسائل الهادفة.

هذا وجمعت البرامج المقدّمة في قناة “النهار” بين الفكاهة مع “دقيوس ومقيوس” و”الأكشن” والمغامرة مع “الرايس قورصو”.

وكذا الدراما مع مسلسل “مشاعر”، الذي أبهر المشاهد الجزائري في المحتوى والأداء والمستوى التقني العالمي.

وقد وفّت قناة “النهار” بوعدها لمشاهديها بتقديم برامج ترقى إلى مستوى ذوقهم وحسّهم الفني المتميّز،.

وستواصل العمل والجهد لتكون عند حسن ظن ورضا مشاهديها إلى غاية نهاية الشهر الفضيل.