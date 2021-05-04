“النهار” تتصدر القنوات أكثر مشاهدة في رمضان.. أكثر من 7 مليون مشاهد يوميا

تصدرت قناة “النهار” قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم بأكثر من 7 مليون مشاهد في اليوم.

سبر الآراء قام به معهد “MMR” المتخصص في دراسة سبر الآراء في الجزائر ومست 20 مليون شخصا يبلغون من العمر أكثر من 12 سنة.

وحسب سبر الآراء الاخير، فإن قناة النهار تربعت على عرش القنوات الاكثر مشاهدة في الجزائر بـأكثر من 7 مليون مشاهد يوميا من أصل 20 مليون جزائري معنيون بالدراسة.

وكشفت ذات الدراسة لمعهد MMR أن أكثر من 11 مليون مشاهد يشاهد قناة النهار أسبوعيا وبالضبط 11.992.000 مشاهد.

وحسب ذات الدراسة التي شملت اكثر من 20 قناة عربية بالاضافة الى 10 قنوات جزائرية، فإن عدد المشاهدين اليومي ارتفع بنسبة 9.08% مقارنة بالشهر الذي قبله.

ويشاهد 51 % من المشاهدين رجال و49 % سيدات، أما فيما يخص المعدل العمري، فإن 70 % من المشاهدين تقل اعمارهم عن 45 سنة.

كما أن 35% من المشاهدين يعتبرون سيدات ماكثات في المنزل، و33% عاملين و13 بالمائة طلبة وتلاميذ.

وتفوقت قناة “النهار” على عدة قنوات عربية على غرار “أم بي سي” و “بيين سبورتس” والعربية وغيرها.