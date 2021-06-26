النهار تتوج بجائزة “هلال التلفزيون” للقناة الأكثر مشاهدة في رمضان

تربعت قناة “النهار” على عرش القنوات الأكثر مشاهدة خلال رمضان 2021، حيث افتكت برامجها عديد الجوائز. خلال حفل “جائزة هلال للتلفزيون“. الذي أقيم ليلة أمس بفندق المريوت في باب الزوار بالجزائر العاصمة.

وككل موسم رمضاني “قناة النهار” تختار باقة من أفضل وأحسن من الأعمال والبرامج لمشاهديها الكرام خلال شهر الفضيل. حيث تطمح وتعمل “قناة النهار” دائما لاختيار الأفضل لمشاهديها.

وتم تقسيم جوائز هلال للتلفزيون إلى عدة فئات، وهي برامج الطبخ، برامج التجربة الإجتماعية، برامج التولك شو، الكوميديا الدرامية. التجارب الإجتماعية، البرامج الدينية، السلسلة الفكاهية القصيرة، الكاميرا الخفية، الكوميديا الدرامية.

وقد افتك برنامج “ألو فارس” الذي يبث على قناة النهار يوميا عدا الخميس والجمعة على الساعة الثالثة زوالا. المرتبة الثانية عن فئة برامج الطبخ.

أما عن فئة برامج التجربة الإجتماعية، فقد نال برنامج “مزال الخير” للإعلامي ياسين قنطاش المرتبة الثالثة في جوائز الهلال للتلفزيون.

وعن فئة برامج “التولك شو”، استطاع برنامج “زابينغ رمضان” المرتبة الثالثة والذي نشطاه كل من بلال قرباج وهدى جمعي.

فيما إفتك مسلسل “الميليونير“، المرتبة الثالثة عن فئة الكوميديا الدرامية. وقد حقق المسلسل نجاحا باهرا، حيث احتلت معظم حلقاته توندونس الجزائر وتونس. حيث أبدع نجوم ميليونير، على غرار، الفنانة القديرة، بيونة، والفنان حسان كشاش، نبيل عسلي، وعادل في آداء أدوارهم.

فيما عادت المرتبة الثانية عن فئة الكوميديا الدرامية لسلسلة “دقيوس ومقيوس“، حيث حققت نجاحا كبيرا. وتصدرت التوندونس على اليوتيوب. وصنعت سلسلة “دقيوس ومقيوس 3″، الحدث، بظهورها في قالب جديد جمع بين الكوميديا، الحب والسياسة. وكعادتهم، أبدع كل من نبيل عسلي ونسيم حدوش في أحداث السلسلة، بمقالب كوميدية جذبت المشاهد الجزائري.

وعن البرامج الدينية، نال برنامج فاسألوا لقناة النهار، المرتبة الثانية، من تقديم الشيخ إلياس آيت سي العربي.للإشارة، فإن البرنامج يسلط الضوء على انشغالات واستفسارات المواطنين المتعلقة بأمر الدين، وكيفية التعامل في الحياة اليومية.

أما عن فئة الكاميرا الخفية، فقد تحصل برنامج “حكمناك في فالكارتينغ” على المرتبة الثالثة. والذي وقع عديد الفنانين والنجوم فيه ضحية الكاميرا الخفية لقناة “النهار”.