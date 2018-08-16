“النهار” تتوغل في إمبراطورية “البوشي” وتكشف حقائق مثيرة

توغلت قناة “النهار” في القضية اللغز، وغاصت في إمبراطورية “البوشي” المتهم الرئيسي في قضية إدخال الكوكايين إلى الجزائر.

كمال شيخي المتهم الأكثر تداولا وسط الجزائريين منذ عدة أسابيع،بعد إحباط محاولة إدخال 700 كلغ من الكوكايين إلى الجزائر

إمبراطور الكوكايين، الذي تحول خلال 3 سنوات من جزار بسيط إلى ملياردير، وتعدت تعاملاته حدود الوطن لتصل الى البرازيل.

تلفزيون “النهار” يتوغل في الإمبراطورية ويكشف دهاليزها، الشبكة التي تعدت الحدود الوطنية في التعاملات الممنوعة والجريمة العابرة للحدود.

المتهم الرئيسي “البوشي” في قضية 7قناطير من الكوكايين كان يوثق تعاملاته مع الأشخاص والمسؤولين، ربما للذكرى وربما من أجل الإبتزاز

تعاملات البوشي تتعدى المليارات من الدولارات، ورشواته تفوق كل التصورات.

كل هذا واكثر اكتشفوه من خلال التحقيق الذي بث لى قناة “النهار” اليوم الخميس: