النهار تحتفظ بالصدارة وتتفوق على القنوات الأجنبية

كشفت آخر دراسة لمعهد “MMR”، عن احتفاظ قناة “النهار” بالصدارة، من خلال نسب المشاهدة خلال شهر اوت. حيث وصلت نسبة المشاهدة الأسبوعية إلى أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

وشملت الدراسة خلال شهر أوت، بتفوق كبير لقناة “النهار” في فئة القنوات الإخبارية والقنوات العامة وحتى القنوات الأجنبية. وبالتفصيل الأرقام، فإن عدد المشاهدات اليومية وصل إلى 5 ملايين و633 ألف مشاهدة، فيما وصل عدد المشاهدات الأسبوعية إلى 9 ملايين و877 ألف مشاهدة.

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وحسب ذات الدراسة، فإن قناة “النهار” حافظت بصدارتها على رأس أكثر القنوات العشرين من حيث المشاهدة في الجزائر. متفوقة على قناتي “الشروق تي في” و”الشروق نيوز”.

وتُظهر الإحصائيات تفوق قناة “النهار” على القنوات الإخبارية كأكثر قناة مشاهدة من قبل الجزائريين. حيث تحتل المرتبة الأولى من حيث المشاهدة، لتأتي في المرتبة الثانية قناة “الشروق تي في” وفي المرتبة الثالثة “الشروق نيوز”.

كما تحتل “النهار” أعلى نسبة مشاهدة في القنوات العامة، لتأتي بعدها “الشروق تي في” ثم قناة “سميرة تي في”.

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