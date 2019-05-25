“النهار” تحتل المرتبة الأولى في نسب المشاهدة للأسبوع الثاني على التوالي 

بنسبة تصل إلى 8 ملايين مشاهدة يوميا

3 ملايين شخص يشاهد “النهار” في وقت واحد لمدة ساعة وربع

أظهرت آخر نتائج سبر الآراء لمعهد “أم أم أر”، أن قناة “النهار” تحصلت على أكثر نسب المشاهدة للأسبوع الثاني على التوالي، بمجموع 8 ملايين مشاهدة يوميا من أصل 20 مليون جزائري.

كما أظهرت النتائج أن 3 ملايين جزائري يتابعون “النهار” في وقت واحد، وذلك خلال أوقات بثّ سلسلة “دقيوس ومقيوس” ومسلسلي “الرايس قورصو” و”مشاعر”، بوقت قدرّ بساعة وربع.

أصدر معهد “أم أم أر”، أول أمس، دراسة إحصائية جديدة حول نسب المشاهدة للبرامج في الشهر الفضيل، أين تصدرت سلسلة “دقيوس ومقيوس” ومسلسل “مشاعر” البرامج الأكثر مشاهدة يوميا.

الأمر الذي جعل قناة “النهار” تتربع على عرش جميع القنوات الأكثر متابعة من طرف الجزائريين.

وحسب نسبة المشاهدة الخاصة بالبرامج، فقد احتلت سلسلة “دقيوس ومقيوس” ومسلسلي “الرايس قورصو” و”مشاعر”، أهم نسب المشاهدة في وقت الذروة.

بنسبة وصلت إلى 14 من المئة، أي حوالي 3 ملايين جزائري شاهدوا هذه البرامج في نفس الوقت وشدّت انتباههم لمدة زمنية تزيد عن ساعة وربع من دون انقطاع.

وبهذا تؤكد نتائج الدراسة، أن “النهار” احتلت المرتبة الأولى، بنسبة توغل يومي بلغت 42 ٪، وبنسبة توغل أسبوعي بلغت 74 ٪، وهذا ما مكّنها من افتكاك 15 ٪ من نسبة سوق السمعي البصري في الجزائر.

وتوضّح نتائج الدراسة التي قام بها معهد “أم أم أر” للأسبوع الثاني من رمضان، تفوّق قناة “النهار” وتمكّنها من كسب ثقة المشاهد الجزائري.

هذا وتعرف البرامج التي تبثّها قناة “النهار” انتشارا كبيرا ومتابعة واسعة من قبل المشاهدين، نظرا لقوتها، على غرار مسلسل “مشاعر”.

الذي هو عبارة عن إنتاج مشترك لجزائريين وتونسيين بإخراج تركي، وهو المزيج الذي نجح في تغيير صورة الجزائر في الخارج.