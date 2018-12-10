النهار تحقق حلم عمر وخيرة بدخول المدرسة في وهران

بعد سنوات من الحرمان والتشرد وبعد بث قناة النهار لقصة البراءة عبد الاله، عمر وخيرة، الذين حرمتهم ظروف عائلتهم الاجتماعية من الالتحاق بمقاعد الدراسة.

تحقق حلم تمدرسهم بتدخل من مديرية التربية لولاية وهران ورئيس بلدية عين الترك.

اين تم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتسوية وثائق هويتهم وتسهيل دخولهم المدرسة، مع توفير لهم كافة الأدوات والكتب الخاصة لذلك.

عائلة سنوسي، التي تكبدت مرارة مأساة عائلية عانت خلالها أقسى ظروف الحياة وهي تبيت بالشارع قبل لجوءها إلى مستودع، تكفل أحد المحسنين بايواءهم بسكن لائق أقدم فاعلو الخير على تجهيزه بالكامل.

براءة، تمنت فقط الدراسة، ارتداء مأزر وحمل محفظة، ليسخر لهم الله تعالى من يوفر لهم المسكن، الملبس والمأكل.