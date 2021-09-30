النهار تحوز على وثائق تؤكد شرعية سيربور في إمتلاك غالبية أسهم الإتحاد

تحصلت “النهار أون لاين” اليوم الأربعاء على وثائق تؤكد شرعية مجمع الخدمات المينائية “سيربور” في امتلاك غالبية أسهم فريق اتحاد العاصمة من شركة “UTRHB”.

ويتضمن محضر القضائي الذي تحصلت عليه النهار، المصادقة على شراء جميع أسهم الشركة ذات الأسهم المسماة “مجمع أو . تي. أر . بي حداد” ضمن رأس مال الشركة الرياضية ذات أسهم المسماة إتحاد الرياضي لمدينة الجزائر”.

وجاء رد شركة “سيربور” على أحد الأعضاء المساهمين في فريق سوسطارة، ويتعلق الأمر بـ رؤوف بوعبد الله الذي شكك في شرعية مجمع “سير بور” في امتلاك أسهم الفريق العاصمي.