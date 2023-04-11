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قناة النهار

النهار تدخل مخيمات “نزيبت” لمنكوبي زلزال تركيا بولاية غازي عنتاب

بقلم قناة النهار
النهار تدخل مخيمات “نزيبت” لمنكوبي زلزال تركيا بولاية غازي عنتاب
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النهار تدخل مخيمات “نزيبت” لمنكوبي زلزال تركيا بولاية غازي عنتاب

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رابط دائم : https://nhar.tv/sykOo
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