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النهار ترانديغ: نهاية السنة الدراسية بين السلوك السلبي والتوديع بالدموع ومبادرة طيبة في إحدى الشواطئ

بقلم النهار أونلاين
النهار ترانديغ: نهاية السنة الدراسية بين السلوك السلبي والتوديع بالدموع ومبادرة طيبة في إحدى الشواطئ
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رابط دائم : https://nhar.tv/2WQdf
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