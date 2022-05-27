قناة النهار النهار ترانديغ: نهاية السنة الدراسية بين السلوك السلبي والتوديع بالدموع ومبادرة طيبة في إحدى الشواطئ بقلم النهار أونلاين نشر في 27 ماي 2022 - 19:19 شارك غرِّد أرسل 29 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2WQdf اقرأ أيضا وزارة الدفاع : تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي قناة النهار 14 ماي الوادي: فيديو يوضح حجم الكارثة التي راح ضحـ..يتها 7 أشخاص قناة النهار 13 ماي فاسألوا: كيف نغير أنفسنا قناة النهار 08 ماي وزير الخارجية الروسي يضع إكليلا من الزهور بمقام الشهيد قناة النهار 10 ماي وزير الفلاحة: انطلقنا في انتاج "عباد الشمس" ومساره التقني أسهل من السلجم الزيتي قناة النهار 22 ماي بومرداس .. وزير الصيد البحري يشرف على تدشين سفينتين لصيد سمك التونة قناة النهار 07 ماي طالع هابط : شاهد كيف يهان المغتربون في فرنسا من أجل تذكرة سفر للجزائر قناة النهار 26 ماي الشيخ النوي: بلادنا جنّة بصح العوج تاع البشر خسرت كلش.. طريق أدكار عامين وهي مخروبة قناة النهار 17 ماي تساؤلات: أزيد من 70 مخبرا يشارك في معرض داكار للصناعة الصيدلانية قناة النهار 21 ماي حكاية نجاح: أبطال جزائريين عاشوا حياة صعبة قبل الوصول للنجاح والشهرة قناة النهار 18 ماي