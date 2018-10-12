“النهار” ترفع شكوى ثانية ضد مراسل سابق استغل العتاد ووثائق مهمة لنشرها على “فايسبوك” مراهق

قررت إدارة”النهار”، رفع شكوى ثانية ضد مراسل سابق استغل العتاد ووثائق مهمة وشهادات عمل لنشرها في صفحة مراهق سبل نفسه لخدمة عصابة في الجزائر مستعملا عبارات مسيئة في حق القناة.

ستودع إدارة قناة “النهار”، صباح الأحد، شكوى ثانية أمام القضاء بالعاصمة ووهران، ضد مراسل الجريدة والقناة سابقا “سفيان معمر، المقيم في الوقت الراهن في فرنسا بطريقة غير شرعية.

“الخائن” انقطعت علاقته مع القناة منذ سنوات، إلا انه لا يزال محتفظا بكل العتاد ويستغل التكاليف بالمهمة والوثائق الرسمية التي إستفاد منها في إطار علاقة العمل لإستغلالها بطرق غير شرعية ومسيئة للمؤسسة التي تولت تكوينه وتأهيله ليكون مصورا.

وقد نشر “الخائن” عبارات مسيئة للقناة، مستغلا صفحة أحد الحاقدين والمراهقين مختصة في نشر الفاحشة بين الناس بدعوى مكافحة الفساد.

كما أن هذا المراسل تواطئ مع هذا المراهق، الذي هو في الأصل محل متابعات قضائية في الجزائر واوامر بالقبض عليه ومذكرات دولية صادرة من “الانتربول”، من أجل عصابة معروفة في الجزائر توفر له المال وتستغل وظائفها الرسمية للتهجم على الإطارات مستخدمة هذا المراهق الجاهل.