“النهار” ترفع شكوى ضد مراسل سابق بث عبارات مسيئة في صفحة مراهق

قررت إدارة قناة “النهار” إيداع شكوى أمام القضاء بالعاصمة ووهران ضد المراسل السابق للجريدة والقناة “سفيان معمر” المقيم حاليا على الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية.

المعني الذي إنقطعت علاقة عمله مع “النهار” منذ سنوات وإحتفظ الصحفي الأسبق بعتاد العمل الذي إستغله على نحو غير شرعي بنشر عتاد ورموز المؤسسة “النهار”،

مرفقة بعبارات مسيئة للقناة الإخبارية مستغلا صفحة مراهق بباريس مختصة في إشاعة الفواحش بين الناس وهو محل متابعات قضائية في الجزائر وأوامر بالقبض ومذكرات جلب دولية صادرة عن “الانتربول”.

المراسل السابق ورغم انقطاع علاقة العمل إحتفظ بالبطاقة المهنية المنتهية الصلاحية بعد أن استغلها بطريقة غير شرعية للحصول على “فيزا” وبعدها وضعية “حراق”.

ستتكفل مؤسسة “النهار” عبر مديرية الشؤون القانونية بكافة إجراءات متابع “المراسل الحراق” على الأراضي الجزائرية والفرنسية على السواء بتهم خيانة الأمانة وانتحال الصفة والقذف والإستغلال الغير الشرعي لعتاد مؤسسة “النهار”.