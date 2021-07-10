قناة النهار النهار ترندينغ: حادث مروع يودي بحياة 18 شخص بقسنطينة ويوتوبوز تقصف فندق بتلمسان بسبب البوركيني بقلم النهار أونلاين نشر في 10 جويلية 2021 - 19:45 شارك غرِّد 82 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958566 اقرأ أيضا موال من المسيلة: يخرجو 20 قنطار كروفات من البحر يبيعوها ب400ألف للكيلو والكبش يقولك غالي قناة النهار 06 جويلية تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي في 14 ولاية لمدة 21 يوما قناة النهار 21 جوان سيدي بلعباس: إسترجاع 440 رأس غنم مسروقـ.ـة ببلدية بوشبكة قناة النهار 29 جوان اليوم الثالث من البكالوريا..التلاميذ يواصلون اجتياز الإمتحان في ظروف ملائمة قناة النهار 22 جوان