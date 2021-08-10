قناة النهار النهار ترندينغ: حرائق الغابات تعود إلى الجزائر من جديد وتيزي وزو تتحول إلى رماد بقلم النهار أونلاين نشر في 10 أوت 2021 - 20:40 شارك غرِّد 41 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970974 اقرأ أيضا النهار ترندينغ: فنانون مشاهير ومغتربون يقومن بحملة جمع التبرعات لتوفير أجهزة التنفس الإصطناعي قناة النهار 27 جويلية مدير معهد باستور: سلالة دلتا سريعة الإنتشار والولايات التي تعرف كثافة سكانية كبيرة هي الأكثر ضرر قناة النهار 02 أوت دلال خير: طفلة من ذوي الهمم تعاني من تشوه خلقي في العينين والدها يناشد المحسنين لإجراء جراحة مستعجلة قناة النهار 30 جويلية برنامج سري جداً يكشف حقائق مثيرة حول نقص الاكسجين ومـ ـحاربة الإستغلاليين قناة النهار 03 أوت