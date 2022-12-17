قناة النهار النهار ترندينغ: سفير الإتحاد الأوروبي يروج للسياحة في الجزائر وتغريدة بن زيمة تصنع الجدل قبل النهائي بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ديسمبر 2022 - 21:22 شارك غرِّد أرسل 124 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/W0puo اقرأ أيضا تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري قناة النهار 27 نوفمبر عدالة: محاربة الفساد.. أكثر من 200 إنابة قضائية لإسترجاع الأموال المنهوبة قناة النهار 09 ديسمبر الرئيس تبون يحول الصناعة الصيدلانية إلى حقيقة بعد ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر الوزير الأول: لعدد من أعضاءالجالية المقيمة بالولايات المتحدة..نتمنى أن نراكم في بلدكم اليوم قبل الغد قناة النهار 14 ديسمبر أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة.. والسلطات تراهن على تدارك الوضع بخنشلة قناة النهار 17 ديسمبر الإبل بالجزائر.. ثروة إقتصادية طبيعية مجانية تذهب خيراتها هباء قناة النهار 07 ديسمبر في الحلوة والمرة: سيرين وكريم.. جمعهم المكتوب بعد قصة حب وكونو اسرة مليئة بالسعادة قناة النهار 12 ديسمبر وزير الصناعة : " سنحقق الإكتفاء الذاتي ونصبح دولة مصدرة للدول المجاورة الإفريقية والعربية" قناة النهار 15 ديسمبر بعد 4 أيام من العملية الأولى..حجز 32 مليار و27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات في عملية جديدة قناة النهار 15 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الفرنسي لديه خيارات قوية وغريزمان هو من يقرر كيفية اللعب قناة النهار 14 ديسمبر