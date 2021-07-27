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النهار ترندينغ: فنانون مشاهير ومغتربون يقومن بحملة جمع التبرعات لتوفير أجهزة التنفس الإصطناعي

بقلم النهار أونلاين
النهار ترندينغ: فنانون مشاهير ومغتربون يقومن بحملة جمع التبرعات لتوفير أجهزة التنفس الإصطناعي
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965377
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