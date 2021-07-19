قناة النهار النهار ترندينغ: نهاية مأساوية لأخوين داخل محل للأكل السريع بسبب الغاز بقلم النهار أونلاين نشر في 19 جويلية 2021 - 19:30 شارك غرِّد 148 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962544 اقرأ أيضا صحة: 70 بالمائة من اصابات النساء بكورونا سببها الأعراس والجنائز قناة النهار 09 جويلية أحمد الدان: التعاون بين الحكومة والبرلمان ينبغي أن يكون لإنتاج منظومة قانونية تواكب التطور الحاصل قناة النهار 01 جويلية نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان قناة النهار 08 جويلية لحظة وصول جثمان الفنان القدير "فريد قسايسية" إلى منزله وسط التكبيرات قناة النهار 12 جويلية