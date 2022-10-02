قناة النهار النهار تزور العريس سفيان الذي صنع الحدث وتلق تعاطف كل الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 02 أكتوبر 2022 - 22:23 مجتمع شارك غرِّد أرسل 114 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7Fvij الجزائر اقرأ أيضا فاسألوا : الإيثار و المساواة قناة النهار 24 سبتمبر إرتفاع غير مسبوق للحوم الحمراء بالبليدة.. والموال يشتكي غلاء الأعلاف قناة النهار 28 سبتمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدعو ملك البحرين لحضور القمة العربية قناة النهار 15 سبتمبر رفقاء القائد محرز يستقبلون أطفال مرضى التريزوميا في التدريبات قناة النهار 25 سبتمبر حكاية نجاح / "سامية" من فقيرة إلى صاحبة مشروع كبير.. والبداية بـ110 دج فقط .. ترقبوها قناة النهار 18 سبتمبر مناظر ساحرة..الكثبان الرملية بالنعامة متنفس للسكان ومكان للإبتعاد عن الضغوطات اليومية قناة النهار 29 سبتمبر الوزير الأول يلقي النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قاعة ويستمنسترلندن قناة النهار 18 سبتمبر موجة حر تصل إلى 44 درجة تحت الظل على هذه المناطق.. التفاصيل قناة النهار 12 سبتمبر "وزير التربية عن تكلفة اللوحات اللإلكترونية.."الدولة ما تحسبش واش تمد لأولادها قناة النهار 22 سبتمبر وزير التعليم العالي يقف على إبتكارات طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قناة النهار 29 سبتمبر