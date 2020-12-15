“النهار” تزور عتيقة في بيتها وتكشف عن حالتها الصحية

زار تلفزيون “النهار” الفنانة عتيقة طوبال في بيتها للاطلاع عن قرب على حالتها الصحية بعد تعرضها لسقوط في إحدى العيادات بالعاصمة.

أين اكدت الفنانة المحبوبة، أنها بخير ومحتاجة لدعوات جمهورها فقط.

وشكرت الفنانة، وزارة الثقافة، على تكفلها بحالتها، كما شكرت كل المسؤولين والزملاء الفنانين والإعلاميين وخاصة جمهورها.

وأوردت الفنانة: “أنا طريحة الفراش ولا أستطيع الحركة.. أطلب من جمهوري العزيز الدعاء لي”.

وأشارت عتيقة إلى أنها أجرت عملية جراحية في 2016 في باريس بتكفل من الحكومة الجزائرية، عكس ما قالته مديرة ONDA حول تكفل الديوان بها منذ سنة 2012.

للتذكير، أرسل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سيارة إسعاف لعتيقة طوبال، للقيام بإجراء الأشعة الطبية “IRM”.

وأوضحت التحاليل، إن عتيقة مصابة بانشقاق في الخصر وتحرك فقرة من عمودها الفقري من مكانها.