النهار تزور فنان الفكاهة حزيم بالمستشفى العسكري لوهران

تم بناء على تعليمات الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تحويل فنان الفكاهة حزيم من المستشفى العمومي بسيدي بلعباس إلى المستشفى العسكري لولاية وهران.

أين يتم التكفل به بإجراء له كافة الفحوصات لتشخيص حالته ومن ثمة إخضاعه لعلاج مكثف.

الفنان حزيم الذي تحسن وضعه الصحي مباشرة بعد دخوله المؤسسة الاستشفاءية العسكرية للرعاية الطبية التي قوبل بها عبر عن شكره وامتنانه للاهتمام الكبير الذي حظي به من أبناء ورجال الجزائر المعروفين بمواقفهم الفذة اعتبروها ردا للجميل لفنان اضحك وادخل البسمة والفرحة في قلوب الملايين من خلال السلسلة الفكاهية بلا حدود. الفنان حزيم ختم حديثه للنهار كنا عودنا على روحه المرحة حتى وهو على فراش المرص بالقول “وان تو تري فيفا لالجيري وvive nous حتى تصب النو”.