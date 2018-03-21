النهار تزور منزل صديق الألمانية وتلتقي بها

تنقلت كاميرا النهار لمنزل عبد القادر والقاطن بلدية “خضرة” بولاية مستغانم وهو صديق الألمانية ذي الأصول الجزائرية.

والتي وجه أخوها نداء للبحث عنها عبر قناة كونها تنقلت من ألمانيا الى الجزائر الا أنها تاهت دون أن يظهر اي خبر عنها.

لكن بعد مرور ثلاثة ايام تم العثور على الألمانية دانيلا بوشنير الصماء والبكماء، رفقة صديقها عبد القادر وهو الذي يعد من ذات الفئة لايسمع لايتكلم.

وهذا ببلدية “خضرة” بولاية مستغانم، حيث أوضح والد عبد القادر أنه دانيلا جاءت برغبتها الشخصية للزواج من ابنه وبدعوة من عائلته.

وهو ما تم بالفعل وذلك بعقد قران شرعي بقراءة الفاتحة وسط حضور أهل الابن واقامة عرس.

وأوضح والد عبد القادر أنه لما اتصل شقيق دانيلا طمئنه على حالتها.