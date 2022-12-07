قناة النهار النهار تشارك سكان بدو الرحل بالمنيعة يومياتهم بقلم قناة النهار نشر في 07 ديسمبر 2022 - 13:08 بدو الرحل شارك غرِّد أرسل 47 0 النهار تشارك سكان بدو الرحل بالمنيعة يومياتهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rKHQ9 اقرأ أيضا مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال قناة النهار 19 نوفمبر رئيس الجمهورية : إتـفـقـنا مع كوبا عـلى صناعة الأدوية واللقاحات معا قناة النهار 17 نوفمبر "مومن آيت قاسي: "المغرب قلد الجزائر في بلماضي الذي فزنا به في إفريقيا قناة النهار 27 نوفمبر سرقة عدادات المياه والكهرباء.. ظاهرة تؤرق المواطنين بالبليدة قناة النهار 30 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف يدرس أبنائنا في مدرسة إبتدائية بولاية الأغواط قلبك يوجعك قناة النهار 20 نوفمبر "تخلطت بين سامية طبوش ويحيى طبيش وهي الاخيرة تغادر الستوديو بسبب كلمة "استغباء قناة النهار 24 نوفمبر دلال خير: أم مصابة بورم في النخاع الشوكي تسبب لها بشلل نصفي تحتاج لعملية جراحية في تركيا قناة النهار 25 نوفمبر قسنطينة : تشييع جثمان جنازة المجاهد العميد المتقاعد "محمد بتشين" بمقبرة الشهداء قناة النهار 30 نوفمبر شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر قناة النهار 04 ديسمبر حمى وتعب شديد.. هل هي أعراض الزكام أم كورونا ؟ قناة النهار 02 ديسمبر