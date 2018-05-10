“النهار” تعتذر عن عدم بث “بوڤرون” في رمضان

يعتذر تلفزيون “النهار” عن عدم بث مسلسل “بوڤرون” خلال شهر رمضان الكريم، وهذا بسبب فشل المفاوضات مع المتعاملين لتمويل هذا العمل الفني.

ونشر المدير العام لمجمّع “النهار” أنيس رحماني على حسابه المعتمد على موقع “تويتر”، أن مسلسل بوقرون لن يبث على القناة خلال الشهر المعظم.

وحسب المدير العام للمجمع، فإنّ ميزانية “النهار” محدودة ولا تسمح باقتناء عمل فني ضخم في وزن “بوقرون” .

مضيفا بأنّه من المبدأ هو تمويل البرنامج من طرف المتعاملين.